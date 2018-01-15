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Rusya'dan ABD'ye Suriye tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD destekli güçler Suriye'de bölünmeye yol açar" dedi.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 11:10..
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rus diplomasisinin 2017'deki sonuçları hakkında düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye İdlib'de gözlem noktalarını hızla kurmalı. Umarım Türkiye İdlib'deki gözlem kulelerini kısa sürede tamamlar." dedi.

CENEVRE BARIŞ SÜRECİ

Lavrov basın toplantısında, "Suriye'de ilerleme gördük" diyerek, şu andaysa Türkiye ve İran'la birlikte Suriyeli tarafları bir araya getirecek ulusal bir kongre için hazırlandıklarını anımsattı.

Lavrov ayrıca, bu ulusal diyalog sürecinin Cenevre'deki barış sürecine de yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan gerilimi azaltma bölgesi çevresinde gözlem noktaları oluşturmayı bir an önce tamamlamasını umduklarını vurguladı.

Lavrov, ABD'nin YPG ordusu kurmasıyla ilgili ise "ABD destekli güçler Suriye'de bölünmeye yol açar" dedi.

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