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Rusya'nın enerji gelirleri arttı

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 35,5, doğalgaz ihracatı gelirleri yüzde 30 yükseldi.

AA | 04.10.2018 - 17:11..
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fs

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,5 artarak, 82,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde doğalgaz ihracatı gelirleri ise yüzde 30'luk artışla, 31,3 milyar dolara yükseldi.

PETROL İHRACAT HACMİ YÜZDE 1 DÜŞTÜ

Bu dönemde Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde 1'lik düşüşle 169,2 milyon tona gerilerken, doğalgaz ihracat hacmi ise yüzde 7,6 artarak, 148,5 milyar metreküpe çıktı.

Söz konusu dönemde Rusya’nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı ise yüzde 72,5 artarak 26,8 milyon metreküpe çıkarken, LNG ihracat gelirleri de 3,7 milyar dolara ulaştı.

Rusya, geçen yıl petrol ihracatından 93,3 milyar dolar, doğalgaz ihracatından 38,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

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