taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3714
Euro
7.41415
Altın
1204.365
Borsa
92227.37
Gram Altın
245.961

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya, son 40 yılın en büyük tatbikatını gerçekleştiriyor. NATO ve Avrupa'da 'endişeliyiz' açıklamaları gelmeye başladı.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 08:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ve ordunun üçte birinin katıldığı tatbikat, 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yönettiği tatbikatın amacı ise birliklerin kullanımını ve ordunun kara, hava ve donanma güçlerinin becerilerini geliştirmek.

SON 40 YILIN EN BÜYÜK TATBİKATI

Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında yapılan 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat 'Vostok-2018'de 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

S-400'LER ORTAYA ÇIKTI

Ruslar, 'Vostok-2018'de S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri gövde gösterisi yaptı.

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın S-300 ve S-400'lü gövde gösterisi ViDEO

NATO VE AVRUPA ENDİŞELİ

NATO'dan tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya büyük ölçekli çatışmaya odaklandığının kanıtı" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın tatbikatından endişe duyan NATO ve Avrupa, Türkiye'nin S-400 almasına da şiddetle karşı çıkıyor.

Tüm baskılara rağmen Türkiye 2019 yılında S-400'lerine kavuşacak.

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

123
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

133
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

53
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

27
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

20
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM