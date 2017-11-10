Rusya'ya domates ihracatı yeniden başladı

Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden konulardan olan domates ihracatında kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ülkeye ilk sevkiyat, İzmir'in Bergama ilçesinden yapıldı.

Dünyanın en büyük seralarından Bergama'daki Agrobay seralarında hasat edilen domatesler, tırlara yüklenerek St. Petersburg'a gönderildi.

750 ŞUBELİ MARKETE SATILACAK

Rusya'nın önde gelen perakende zincirine gönderilen domatesler, bu ülke genelindeki 750 markete ulaştırılacak.

Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, AA muhabirine, uçak krizi öncesi 10 bin ton domates gönderdikleri Rusya ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Pazarın tekrar açılmasının sevindirici olduğunu, geçen yıl da Rus market zinciriyle satış sözleşmesi imzalamalarına rağmen politik gelişmeler nedeniyle sevkiyatın yapılamadığını kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"RUSYA ALMAYINCA AVRUPA'DA YENİ MÜŞTERİLER BULDUK"

“Rus market zinciriyle anlaşmalarımızı tamamlayarak ilk ürünü gönderdik. Rusya'nın en büyük indirimli market zincirlerinden birine satış yapacağız. Rusya pazarı bizim için 2003'ten bu yana en büyük pazardı. Uçak krizi öncesi yıllık 14 bin tonluk üretimimizin 10 bin tonunu Rusya'ya gönderiyorduk. Geçen sene bu pazar kapalı olduğu için iç piyasa payını yüzde 65'e çıkardık ve Avrupa’da yeni müşteriler bulduk.

5 BİN TONLUK ANLAŞMA

Bu yıl Rus alıcılar kapasitemizin büyük bölümünü istese de vermeyeceğiz. 5 bin tonluk bir anlaşma yaptık, fiyat odaklı olarak bunu 7 bin tona çıkarabiliriz. Rusya'daki market sahipleri geçen yıl kilogramı 30 dolardan domates satıldığını, bu nedenle tüketimin çok düştüğünü ifade ettiler. Sanıyorum bu ihracat Rus halkı için de iyi olacak. Çünkü biz ilk sevkiyatları kilogramı 1,5 dolardan yaptık. "

RUSLARIN ORTAK YATIRIM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Bu süreçte bazı Rus firmalarının kendilerine ortak yatırım teklifi yaptığını ancak kabul etmediklerini de anlatan Şentürk, Rusya pazarına bağımlılığı azaltma konusundaki politikayı gelecekte de devam ettireceklerini, Ortadoğu ve ABD gibi pazarlarda büyüyeceklerini ifade etti.

Domateste Türkiye'nin en büyük pazarı konumundaki Rusya, Kasım 2015'te uçak krizi nedeniyle ithalatı durdurmuş, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın ardından Türk domatesinin Rusya pazarına yılda 50 bin ton kapasiteyle belirlenen firmalar tarafından gönderilmesi için anlaşmaya varılmıştı.