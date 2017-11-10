taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.232
USD
3,8692
EURO
4,5106
ALTIN
159,75
PETR
64,2000

Rusya'ya domates ihracatı yeniden başladı

Rusya ile ticarette kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ilk domates ihracatı İzmir'in Bergama ilçesindeki seralardan yapıldı.

10.11.2017 - 13:14
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden konulardan olan domates ihracatında kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ülkeye ilk sevkiyat, İzmir'in Bergama ilçesinden yapıldı.

Rusya'ya domates ihracatı yeniden başladı

Dünyanın en büyük seralarından Bergama'daki Agrobay seralarında hasat edilen domatesler, tırlara yüklenerek St. Petersburg'a gönderildi.

750 ŞUBELİ MARKETE SATILACAK

Rusya'nın önde gelen perakende zincirine gönderilen domatesler, bu ülke genelindeki 750 markete ulaştırılacak.

Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, AA muhabirine, uçak krizi öncesi 10 bin ton domates gönderdikleri Rusya ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Rusya'ya domates ihracatı yeniden başladı

Pazarın tekrar açılmasının sevindirici olduğunu, geçen yıl da Rus market zinciriyle satış sözleşmesi imzalamalarına rağmen politik gelişmeler nedeniyle sevkiyatın yapılamadığını kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"RUSYA ALMAYINCA AVRUPA'DA YENİ MÜŞTERİLER BULDUK"

“Rus market zinciriyle anlaşmalarımızı tamamlayarak ilk ürünü gönderdik. Rusya'nın en büyük indirimli market zincirlerinden birine satış yapacağız. Rusya pazarı bizim için 2003'ten bu yana en büyük pazardı. Uçak krizi öncesi yıllık 14 bin tonluk üretimimizin 10 bin tonunu Rusya'ya gönderiyorduk. Geçen sene bu pazar kapalı olduğu için iç piyasa payını yüzde 65'e çıkardık ve Avrupa’da yeni müşteriler bulduk.

5 BİN TONLUK ANLAŞMA

Bu yıl Rus alıcılar kapasitemizin büyük bölümünü istese de vermeyeceğiz. 5 bin tonluk bir anlaşma yaptık, fiyat odaklı olarak bunu 7 bin tona çıkarabiliriz. Rusya'daki market sahipleri geçen yıl kilogramı 30 dolardan domates satıldığını, bu nedenle tüketimin çok düştüğünü ifade ettiler. Sanıyorum bu ihracat Rus halkı için de iyi olacak. Çünkü biz ilk sevkiyatları kilogramı 1,5 dolardan yaptık. "

RUSLARIN ORTAK YATIRIM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Bu süreçte bazı Rus firmalarının kendilerine ortak yatırım teklifi yaptığını ancak kabul etmediklerini de anlatan Şentürk, Rusya pazarına bağımlılığı azaltma konusundaki politikayı gelecekte de devam ettireceklerini, Ortadoğu ve ABD gibi pazarlarda büyüyeceklerini ifade etti.

Domateste Türkiye'nin en büyük pazarı konumundaki Rusya, Kasım 2015'te uçak krizi nedeniyle ithalatı durdurmuş, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın ardından Türk domatesinin Rusya pazarına yılda 50 bin ton kapasiteyle belirlenen firmalar tarafından gönderilmesi için anlaşmaya varılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 63,80 dolar
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 63,80 dolarda yatay seyrediyor.
Altının gramı güne düşüşle başladı
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 159,8 lira seviyelerinde dengelendi.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 110.473,12 puandan başladı.
Boydak Holding son bir yılda büyüme rekoru kırdı
Furniture İstanbul'un yıldızı İstikbal, Bellona ve Mondi markalarıyla Boydak Holding oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

74
Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

48
İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

210
HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

120
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

64
Buse Narcı'dan dövme açıklaması

Buse Narcı'dan dövme açıklaması

12
Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi

Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM