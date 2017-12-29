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S-400 anlaşması imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında S-400 için imzalar Ankara'da atıldı. Türkiye 2,5 milyar dolar karşılığında 2 S-400 sistemi ve 4 adet batarya satın alındı.

İHA | 29.12.2017 - 12:51..
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S-400 anlaşması imzalandı

Türkiye, resmen Rusya'dan S-400 aldı. Türkiye ile Rusya arasında imzalar Ankara'da atıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye 2,5 milyar dolar karşılığında 2 S-400 sistemi ve 4 adet batarya satın alındı.

Savunma Bakanı Nurettin Canikli bu hafta içinde, Rusya'dan alınacak olan S-400 füzeleri için iki sistem, dört batarya olarak anlaşma sağlandığını belirterek, ödemenin bir kısmının kredi ile sağlanacağını belirtmişti.

S-400 anlaşması imzalandı

"BİR BÖLÜMÜ KREDİLİ OLACAK"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya imalatı hava savunma sistemi S-400 hakkında iki gün önce yaptığı açıklamada "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." derken Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı haberleri hakkında da "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma tamamlandı." diye konuşmuştu.

S-400 füze savunma sistemi GALERİ

"KREDİYİ RUBLE ÜZERİNDEN BORÇLANACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Tunus gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Savunma sanayinde S-400'lerle ilgili adımı attık. Kredi anlaşması ile ilgili olarak bu cuma Ankara'ya gelecekler ve kredi ile ilgili imzalar atılacak. İlk defa şöyle bir adım atılacak. Biz krediyi dolar üzerinden borçlanmayacağız, ruble üzerinden borçlanacağız. Hazine'nin borçlanmasından daha ucuza bir borçlanma olacak. Bu dolar bazında yüzde 3'e tekabül ediyor. Bize çok ciddi imkânlar sağlayan bir adım olacak. Temenni ederim ki diğer ülkelerle de yerli ve milli paralarla borçlanmalar yapılsın" ifadelerini kullanmıştı.

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