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S-400'ün kontrolü TSK'da olacak

Türkiye, Rusya'dan 1'i opsiyonlu olmak üzere 2 adet S-400 alacak ve alınacak sistemlerin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 17:33..
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S-400'ün kontrolü TSK'da olacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ruısya'dan alınması konusunda anlaşmaya varılan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

"İLK TESLİMAT 2020'NİN BAŞINDA"

Açıklama şu ifadelere yer verildi: "Rusya'dan 1 adedi opsiyonlu olmak üzere 2 adet S-400 bataryası tedarik edilecek. S-400 sisteminin kullanımı, yönetimi, dost düşman tanıma sistemleri milli imkânlarla gerçekleştirilecek. İlk teslimatın 2020 ilk çeyrekte yapılması planlanan proje ile ilgili teknoloji kazanımına yönelik işbirliği ve ortak geliştirme taahhüdü sözleşmede yer alıyor. Avans ödemesi yapılarak takvimi daha önceden başlamış olan projenin, Rusya'dan sağlanacak kredi ile karşılanacak bölümüne ilişkin kredi anlaşması da imzalandı."

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