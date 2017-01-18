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Saadet Partisi'nden anayasa değişikliğine hayır

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasa değişikliği teklifinin referanduma gitmesi durumunda partisinin oyunun rengini belli etti.

18.01.2017 - 16:20
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Saadet Partisi'nden anayasa değişikliğine hayır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

''DESTEK VERMEYİZ, HAYIR OYU VERİRİZ''

Karamollaoğlu, "Teklif, referanduma götürülmeden endişelerimizi doğrular gelişmeler yaşandı. Anayasa değişikliğini içeren teklifin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda, böyle bir teklife destek vermemiz mümkün değil. Biz bunu desteklemeyiz, yani 'hayır' oyu veririz. Sorumluluğumuz buna imkan vermez. Bunun, bugünden bilinmesinde fayda görüyoruz." diye konuştu.

Saadet Partisi'nden anayasa değişikliğine hayır

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