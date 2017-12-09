Saakaşvili tutuklandı

Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin başkent Kiev'de gözaltında tutulduğu nezarethanede açlık grevi başlattığını duyurarak, mahkemenin 60 gün tutukluluk süresi vermesi halinde, Saakaşvili'nin açlık grevini sürdüreceğini aktarmıştı.

"TEMYİZ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Sosyal medya sayfasında olayla ilgili yazılı açıklama yapan Ukrayna genel savcısı Yuri Lutsenko, "Saakaşvili, Kiev’deki Otradnoye Caddesi’ndeki kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklu Kiev’de bulunan Mikheil Saakaşvili’nin geçici bir gözaltı tesisine yerleştirildiğini ve bundan sonra, ilgili soruşturma eylemleri ve mahkemeye temyiz öngörülüyor."

Yüzlerce Saakaşvili taraftarları Ukrayna’nın baş kenti Kiev’de “Yaşasın Ukrayna, Kiev Kalk” sloganları atarak protesto ediyorlar. Mikheil Saakaşvili, 5 Aralıkta Kiev’de gözaltına alındı. Daha sonra taraftarlarının yardımıyla serbest bırakıldı. Saakaşvili, Ukrayna’da darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor.