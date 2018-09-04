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Safari parkındaki aslanın cana yakınlığı

Tura ziyaretçilerle birlikte safari aracında devam etmek isteyen sevimli aslan, sempatik tavırlarıyla ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

RUPTLY | 04.09.2018 - 16:08..
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Kırım'da bulunan Taigan Safari Parkı'nda ziyaretçilerin tura devam ettiği sırada safari aracının yanına gelen Filya isimli yetişkin bir aslan ziyaretçilere karşı sergilediği uysal ve sempatik hareketleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Safari parkındaki aslanın cana yakınlığı

ARACA BİNDİ

Sosyal medyada yayılan videoda, sevimli aslanın ilk olarak safari aracının sürücüsünün üzerine atlayarak öpmeye çalıştığı görülüyor. Sonrasında ise Filya, aracın arkasına ziyaretçilerin bulunduğu bölüme geçtiği ve ziyaretçilere sarılarak öpmeye çalıştığı görülmekte.

Safari turunda aslan turist aracına daldı - VİDEO

Filya, vahşi bir avcıdan ziyade iyi eğitilmiş bir köpek gibi davrandığı gözlemlenirken, turistler aslan ile selfie çekildikten sonra tura devam etti. Taigan Safari Parkı, doğal ortamda yaşam imkanı sunduğu 50 kadar aslana ev sahipliği yapmakta.

Safari parkındaki aslanın cana yakınlığı

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