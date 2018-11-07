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Saffet Sancaklı'dan Futbol Federasyonu'na kayyum önerisi

Alpay Özalan ile birlikte futbol kariyerinin ardından siyaseti seçen Meclis'teki iki isimden biri olan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Futbol Federasyonu'na el çektirelim" dedi.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 12:05..
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Saffet Sancaklı'dan Futbol Federasyonu'na kayyum önerisi

saffet

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi görüşülerek kabul edildi.

Komisyonda söz alan eski futbolcu MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, Futbol Federasyonu'nu eleştirerek kayyum önerisinde bulundu.

"FUTBOL FEDERASYONU'NA EL ÇEKTİRELİM"

Sancaklı, "Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, hiçbir kulüp başkanı rakip takımın deplasmanına gidemiyor, her yerde tepki var her yerde olaylar var. Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak bu Futbol Federasyonu ve sporla ilgili genel konuşuyorum el çektirelim." dedi.

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