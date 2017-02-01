Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

İstanbul'da, tabancayla intihar girişiminde bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

TBMM Genel Kurulunda, bu olayın ardından kendisine destek olan herkese teşekkür eden Saffet Sancakl, eşi için dua istemişti.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak hastaneden kötü haber geldi. Hülya Sancaklı, tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Medicana International İstanbul Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "14 Ocak 2017 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemizde ameliyata alınan Sayın Hülya Sancaklı’nın tedavisi, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam etmiştir. Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35’te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Saffet Sancaklı eşi için dua istedi VİDEO