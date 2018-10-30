Safranbolu'nun kültürel arşivi büyüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde 19 yıldır 'Kültürel Miras ve Korumacılık temasıyla düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" sayesinde yaklaşık 15 bin belgeselin ve 60 bin fotoğrafın yer aldığı arşiv oluşturuldu.

ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

Kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla 1999'da ulusal düzeyde başlayan festival, 2004'te uluslararası boyut kazandı.

Festival kapsamında yapılan belgesel ve fotoğraf yarışmalarına şimdiye kadar yaklaşık 75 bin eserle başvuruda bulunuldu. Toplam bin 622 belgesel ile 9 bin 862 fotoğraf ise festivalde yarıştı.

KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

Her yıl belgesel dalında 9, fotoğraf alanında ise 6 esere ödül verilen yarışmayla Türkiye'deki kültürel mirasın geleceğe taşınması hedefleniyor.

Adeta bir hazineye dönüşen belgesel ve film arşivi, ilçedeki tarihi Muallimler Birliği binasında yer alan Belgesel Film Müzesi ve Akademisi'nde korunuyor.

Vatandaşlar, özel yapılmış cep sinemalarda belgeselleri yetkililer eşliğinde izleyebiliyor.