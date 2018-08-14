taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5237
Euro
7.4535
Altın
1195.395
Borsa
92684.55

Safranbolu'nun tarihi eserleri evine dönecek

UNESCO Dünya Miras Kültür Listesi'nde yer alan Safranbolu'da çıkarılan ve bulunan, Kastamonu başta olmak üzere pek çok ilde sergilenen tarihi eserler evine dönecek.

AA | 14.08.2018 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

UNESCO'nun Dünya Miras Listes'inde yer alan ve En iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük Safranbolu'da, Kent Tarihi Müzesi'nin ve 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan cezaevinin yeniden düzenlenmesiyle, daha önce bölgeden başka illerdeki müzelere gönderilen tarihi eserler Safranbolu'ya getirilecek.

Safranbolu'nun tarihi eserleri evine dönecek

RESTORE EDİLDİ

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 1904-1906 yıllarında "kale" olarak adlandırılan tepeye inşa edilen Hükümet Konağı'nın, 2000'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek Kent Tarihi Müzesi olarak hizmete açıldığını söyledi.

Safranbolu'nun tarihi eserleri evine dönecek

MÜZE OLARAK KULLANILIYOR

Tepede, Sultan 2. Abdülhamid döneminde yapılan cezaevi de olduğunu belirten Fatih Ürkmezer, Kent Tarihi Müzesi'nin 2006'dan itibaren Safranbolu Kaymakamlığı bünyesinde hizmet verdiğini anlattı.

Fatih Ürkmezler, "Burası tarihi Çarşı'ya hakim yüksek bir konumda bulunuyor. 1976 yılındaki yangından sonra 2000'li yılların başında restore ediliyor ve tekrardan faaliyete geçiyor, o günden bugüne Kent Tarihi Müzesi olarak kullanılıyor. Safranbolu'nun 100 yıllar öncesine dayanan etnografik eserleri, halkımızın kullandığı, bir kentte ne olursa esnafın dahi kullandığı bütün malzeme burada." dedi.

Safranbolu'nun tarihi eserleri evine dönecek

BAKANLIĞIN YÖNETİMİNE VERİLECEK

Müzenin, protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini anlatan Fatih Ürkmezer, "Restorasyon ve projelendirme aşamasında. Projelendirme çalışmaları tamamlanana kadar bizim kullanımımızda. Bittikten sonra burayı bir tadilata alacağız, ondan sonra bu alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetimine devredeceğiz." diye konuştu.

Safranbolu'nun tarihi eserleri evine dönecek

"SAFRANBOLU İÇİN ARTI DEĞER OLACAK"

Kaymakam Fatih Ürkmezer, Karabük'ün bütün ilçelerinden birçok arkeolojik eser çıktığını belirterek, "Bunlar da çeşitli müzelerde. Bunların hepsi burada değerlendirilecek. Arkeoloji ve Kent Tarihi Müzesi olarak da biz bu alanın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olacağına inanıyoruz. Safranbolu'dan, Karabük'ten, Yenice'den, Eflani'den çıkan bu yöreye ait bütün tarihi eserleri biz burada sergileme imkanına kavuşacağız. Bu, Karabük ve Safranbolu için artı bir değer." şeklinde konuştu.

Safranbolu'nun tarihi eserleri evine dönecek


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

92
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

142
Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

79
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

156
Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

15
Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

32
CHP MYK'sında ekonomi tartışması

CHP MYK'sında ekonomi tartışması

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM