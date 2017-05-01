Sağanak yağış etkili olacak

Baharın gelmesiyle yüzünü gösteren sıcak haava, bu hafta yerini kısa süreliğine de olsa sağanak yağışa bırakıyor.

SICAKLIK BATIDA 4 DERECE AZALACAK, DOĞUDA ARTACAK

Yağışla başlayan yeni hafta, çarşamba gününden itibaren yeniden açacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.

5 GÜNLÜK TAHMİNİ

BAZI İLLERDEN BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sis ve puslu 22

İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23

Adana: Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27