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Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun birçok yerinde bugün sağanak yağış bekleniyor.

01.05.2017 - 09:14
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Sağanak yağış etkili olacak

Baharın gelmesiyle yüzünü gösteren sıcak haava, bu hafta yerini kısa süreliğine de olsa sağanak yağışa bırakıyor.

SICAKLIK BATIDA 4 DERECE AZALACAK, DOĞUDA ARTACAK

Yağışla başlayan yeni hafta, çarşamba gününden itibaren yeniden açacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.

 

5 GÜNLÜK TAHMİNİ

Sağanak yağış etkili olacak

Sağanak yağış etkili olacak

Sağanak yağış etkili olacak

Sağanak yağış etkili olacak

Sağanak yağış etkili olacak

BAZI İLLERDEN BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sis ve puslu 22

İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23

Adana: Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

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