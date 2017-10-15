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Sağlık Bakanı acil servisleri denetledi

Sağlık Bakanı Demircan, Ankara'da bazı hastanelerin acil servislerinde denetlemelerde bulundu.

15.10.2017 - 16:37
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  2. Sağlık

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanenin fiziki koşullarını ve insan kaynağı kapasitesi ile acil sağlık hizmetleri hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geçen Demircan, burada da vatandaşlarla görüştü.

HASTA VE YAKINLARI MEMNUN

Bakan Demircan'ı karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşayan hasta ve yakınları, denetimden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Sağlık Bakanı acil servisleri denetledi

ACİL SERVİSLER MEŞGUL EDİLMESİN

Hastane acillerinde gereğinden fazla hasta yoğunluğu olduğunu belirten Demircan, "Acil olmayan, polikliniklerde muayene olabilecek vatandaşlarımızın çeşitli nedenlerle acilleri tercih etmesi sebebiyle gerçek acil hastaları mağdur oluyor." dedi.

Demircan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça acil servislerin meşgul etmemelerini istedi.

Sağlık Bakanı acil servisleri denetledi

24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

Son olarak Ankara 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret eden Demircan, burada da sağlık hizmetlerinin büyük fedakarlık gerektiren bir alan olduğunu ve 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı acil servisleri denetledi

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