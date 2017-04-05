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Sağlık Bakanı Akdağ: İlk bulgular kimyasal saldırı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İdlib'den 30 yaralının Gaziantep'e getirildiğini, ilk bulguların kimyasal saldırıyı işaret ettiğini söyledi.

05.04.2017 - 10:59
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Sağlık Bakanı Akdağ: İlk bulgular kimyasal saldırı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'de İdlib'te dün düzenlenen saldırının bir kimyasal saldırı olduğuna dair ellerinde bulguların bulunduğunu söyleyerek, saldırıdan etkilenen yaklaşık 30 kişinin tedavi için Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

"KİMYASAL BULGULARI VAR"

Akdağ, Erzurum'da gazetecilerin soruları üzerine saldırı ile ilgili olarak şunları söyledi:

"İdlib'te düzenlenen saldırının bir kimyasal saldırı olduğuna dair bizde bulgular mevcut. Dün itibariyle İdlib'ten yaklaşık 30 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi."

100 ÖLÜ, 500 YARALI

İdlib'deki sağlık yetkilileri saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve 500'den fazla kişinin de yaralandığını belirtiyor.

Suriye'nin İdlib bölgesinden Esad'ın kimyasal saldırı yaptığını kanıtlayan görüntülerin gelmesinin ardından çok sayıda Türk ambulansı sınırı geçerek yaralıları Gaziantep'e getirdi.

Sağlık Bakanı Akdağ: İlk bulgular kimyasal saldırı

Sağlık Bakanı Akdağ: İlk bulgular kimyasal saldırı

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