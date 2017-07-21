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Sağlık Bakanı'dan deprem sonrası ilk açıklama

Ege Denizi'nde meydana gelen ve Bodrum'u etkileyen deprem sonrası Sağlık Bakanı; "Depremi hafif hasarla atlattık" açıklaması yaptı.

21.07.2017 - 12:58
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Sağlık Bakanı'dan deprem sonrası ilk açıklama

Geride bıraktığımız gece Bodrum açıklarında Ege Denizi'nde merkez üssü Gökova Körfezi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Başbakan Yardımcısı Hakan Köseoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

"HAFİF HASARLA ATLATTIK"

Sağlık Bakanı Demircan şu açıklamayı yaptı; Hepimize geçmiş olsun. Başından itibaren olayın takibi yaptık. Ankara'dan gerekli talimatları verrdik, müdahaleler yapıldı. Can kaybı olmayan, mal kaybının da düşük olan ancak büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Depremnin etkileri insanımızı çok fazla rahatsız etmedi. Deprem birlikte yaşamak olduğumuz bir husus. 358 vatandaşımız müracatı oldu. 270 kişi abulansla hastaneye ulaştı. Bu gelen kişiler arasında 25 vatandaşımız yaralı. 3 kişi de kırık var. Bunun dışında ciddi yaralanması olan vatandaşımız yok. Deprem esnasında 19 hastamız tedavi görüyordu. Bir kısmı kendi isteğiyle bir kısmı da tedbiren dışarıya alındı. Bir kontrolden sonra tedaviye devam etmek istiyoruz. Artçılarla ilgili tedbirleri alacağız. Muğla'da Bodrum'da Allah'a hamdolsun depremi hasarsız atlattık. Demek ki Bodrum bu büyüklükte ki depreme hazırmış. Bir yerde herhangi bir afet olduğunda bunlar koordine edilmiştir. Deprem olur olmaz harekete geçtik. Bundan sonrası da iyi yönetilecek. Deprem oldu telaşına asla gerek yok ama deprem gerçeğiyle tedbiri de almak zorundayız.

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