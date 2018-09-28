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Sağlık için kış besinlerini mutlaka alın

Elma, tatlı patates, balkabağı, domates ve uzmanların yenilmesini önerdiği yaklaşık 10 besin ile hem sağlıklı kalabilir hem de yaz aylarında verdiğiniz kiloları koruyabilirsiniz.

İHA | 28.09.2018 - 11:34..
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Sağlık için kış besinlerini mutlaka alın

Sonbahar mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan uzmanlar, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, bu aylar da yerini ihmalkârlığa bıraktığını söylüyor.

İŞTE TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Uzmanlar, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi gereken 10 besini şöyle sıralıyor:

Sağlık için kış besinlerini mutlaka alın

Elma: Antioksidan gücü vardır. C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. Bir dahaki sefere elma yerken süper sağlıklı bir besin yediğinizi unutmayın ve keyfini çıkarın.

Tatlı patates: Her evde bulunması gereken bir besindir. A vitamini açısından zengin olduğu için cildi gençleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Havuç: Bu tür köklü sebzelerle bu kış çok güzel çorbalar yapabilirsiniz. Havuç tatlı bir besindir ve son derece sağlıklıdır. Ayrıca liflidir. Kışın etrafınızdaki herkes hastayken sizin sağlıklı kalmanızı sağlayacak yegane besindir.

Sağlık için kış besinlerini mutlaka alın

Turp yaprağı: Turp çok fantastik ve lezzetli bir sebzedir. Peki, yaprağının da yendiğini biliyor musunuz? İçerdiği beta karoten, C, E, B6, B9 vitaminleri ile kalsiyum açısından çok iyi bir sebzedir. Turp yapraklarının yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi de vardır.

Balkabağı: Balkabağı olmadan sağlıklı kış besinleri listesi olamaz. Her çeşit vitamin açısından zengin olmasının yanı sıra özellikle A vitamini deposudur. Balkabağı çok sağlıklıdır ve kış ayları boyunca sizi soğuktan koruyacak her çeşit minerali barındırır.

Domates: Domates her ne kadar yaz mevsimi sebzesi ise de kışın sıcacık bir domates çorbasına kim hayır diyebilir. Bu nedenle önerimiz yazın hazırladığınız ve derin dondurucuya attığınız domatesleri kışın kullanmanız. Domates kalp hastalıkları riskini azaltır.

Sağlık için kış besinlerini mutlaka alın

Pazı: Kemik sağlığı için faydalı olan K vitamini barındırır. Diyetinize çok faydalıdır, tüm vitaminler vardır.

Şalgam: C vitaminiyle dolu köklü bir bitkidir. Sadece kışın değil her mevsim yemeniz gereken bir besindir. Her çeşit kanser riskini azaltır ve son derece lezzetlidir.

Brüksel lahanası: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir, potasyum deposudur ve kemiklerinizin sağlığı için gerekli olan K vitamini bulundurur.

Sağlık için kış besinlerini mutlaka alın

Nar: Çarşıdan aldınız bir tane eve geldiniz bin tane. Çocukların sevgilisi antioksidan dolu bir meyveyi kış boyunca tüketirseniz, cildiniz tazelenir. Nar tüketen kişiler vücutlarının ihtiyacı olan tüm vitaminleri nardan aldıkları için bağışıklık sistemleri güçlenir, daha sağlıklı insanlar olurlar.

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