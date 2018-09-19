Sağlıklı dişler için bunları yapmayın

Diş sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, “Hangi gıdaların dişlere ne kadar zarar verdiğinin bilinmesi gerekiyor. Özellikle dişler için en zararlı ve uzak durulması gereken şey yiyecek ve içeceklerin içerisindeki asittir. Asit, gıdaların içinde direk bulunabileceği gibi alınan besinlerdeki karbonhidratların ağızdaki bakteriler tarafından aside dönüşmesiyle de oluşur. Dişlere en çok zarar veren karbonhidrat ve asit içeren gıda ve içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulması gerekmektedir” diyor.

10 ZARARLI YİYECEK VE İÇECEK

Uzmanlar, sağlıklı bir gülümseye sahip olmak için uzak durulması gereken 10 zararlı yiyecek ve içeceği şu şekilde sıralıyor:

Sigara: Diş ve diş etlerine zarar verir, ağız kokusuna neden olur.

Alkol: Tükürük ağızdaki plağın ve asidin etkisini azaltacak ilk savunmadır. Bu yüzden ağız kuruluğuna sebep olacak her şey diş için zararlıdır. Alkol de ağız kuruluğuna sebep olacağı için kullanılmaması gereken bir içecektir.

Meyve suları: PH’ı 7 den düşük olan gıdalar, dişlere zarar verir. PH ‘ı 2,5 olduğu için meyve suları da dişlere zararlıdır.

Limon: PH ‘ı 2 olduğu için dişler için zararlıdır.

Kola: En zararlı içeceklerden biridir. Çünkü hem fosforik asit hem şeker hem de sitrik asit içerir. Enerji içeceği: Sitrik asit ve şeker içerdiğinden dolayı dişler için zararlıdırlar.

Yapışık gıdalar (lokum, jeli bon): Tatlı şekerlemeler daha zararlıdır. Çünkü daha fazla şeker verirler ve aynı zamanda sitrik asit içerirler.

Kuru meyve: Kuru meyveler karbonhidrat ihtiva eder. Aynı zamanda kuru meyveler yapışkanlığı sebebiyle ağız içinde daha uzun süre kalır. Sürekli kuru meyve yiyip, dişlerin fırçalanmaması çürümeye sebep olur.

Buz: Buz çiğnemek iyi bir fikir değildir. Buz çok serttir. Eğer eski büyük dolgularınız varsa buz yediğiniz zaman çok kolay bir şekilde dişleriniz kırılabilir. Soğuk aynı zamanda dişlerinizin kamaşmasına da sebep olabilir.

Beyaz ekmek: Tükürükte bulunan amiloz enzimi karbonhidratları şekere çeviren enzimdir. Fakat şekeri zararlı kılan şey ağızdaki bakterilerin şekeri yemesi ve asit ortaya çıkarmasıdır. Eğer ağızda hiç plak yoksa şekeri aside çevirecek ve diş çürüğü oluşturacak bir şey de yok demektir.