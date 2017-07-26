Sağlıklı ve lezzetli ferahlatan kokteyller

Kavurucu sıcakları yoğun hissettiğimiz bu günlerde herkes farklı bir serinleme yolu seçsede en etkili yol içimizi ferahlatan içecekler.

İçeceklerin soğuk olmasının yanında içeriğinde kullanılan malzemeler de çok önemli bir faktör.

Uzmanlara göre yaz aylarında en çok tüketilmesi gereken meyveler su oranı yüksek olanlar ve antioksidan içerikliler.

LİMONATA

Yaz aylarının en çok tercih edilen içeceklerinden olan limonata, askorbik asit olarak bilinen ve vücut için hayati önem taşıyan C vitaminini deposudur.





Malzemeler

- 10 adet limonata

- 2 su bardağı toz şkeker

- Dilimlenmiş limon

- Nane yaprakları ve buz parçaları

Hazırlanışı

Limonları yıkadıktan sonra kurulayarak kabuklarını rendeleyin. 6 limonu küp şeklinde doğrayarak limon kabuklarına ekleyin. Toz şekerini de eklediğiniz karışımız elinizle iyice ovun. Kalan limonların da suyunu sıkarak karışıma ekleyin. Süzgeçten geçirerek süzdüğünüz karışımı 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra içerisine buz ve nane yaprakları ekleyerek servis edebilirsiniz.

KİVİLİ MANGO SMOOTHIE

Kivi ve mango yüksek antioksidan içeriğiyle uzmanların en çok önerdiği meyveler arasında yer alıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu meyveleri kokteyllerinizde kullanarak ferahlamanın yanında vücudunuzu dengeye sokabilirsiniz.

Malzemeler

- 200 gram mango

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 su bardağı ahududu

- 1 paket vanilya

- 2 adet kivi

Hazırlanışı

- Püre haline getirdiğiniz ahududuları kupun en altına koyun.

- Küçük parçalar halinde doğradığınız mangoyu blender ile püre haline getirin ve yoğurt, vanilya, limon suyunuda ekleyerek pürüzsüz olacak şekilde karıştırın. Karışımı ahudunun üzerine ekleyin.

- Ezerek püre haline getirdiğiniz kivileri de üstüne ekleyin.

- Dilerseniz üstüne krokan ekleyerek süsleyebilir ya da kokteylleri ayrı kuplara koyabilirsiniz.

KÖPÜKLÜ BİBERİYE LİMONATASI

C vitamini deposu limonatanın içeriğine, faydaları saymakla bitmeyen biberiyeyi de ekleyerek hem ferahlayacak hem de sağlıklı bir içecek içmiş olacaksınız.

Malzemeler

- 1 su bardağı limon suyu

- 3/4 su bardağı toz şeker

- 2 tutam ıhlamur

- 2 dal taze biberiye

- 5 bardak soda

Hazırlanışı

Limon suyu ve şekeri kaynattıktan sonra içine ıhlamur ve biberiyeleri de ekleyrek bir gece buzdolabında bekletin. Sodayla karıştırarak servis yapın.

VİŞNE SODA

Yüksek antioksidan içeriğiyle vişne de yazın vazgeçilmezleri arasındadır. Nar ise vücut için koruyucu bir kalkan özelliği olmasının yanında kolestrol ve şekeri dengeler.

Malzemeler

- 250 ml vişne suyu

- 250 ml nar suyu

- 1-2 çorba kaşığı mandalina suyu

- 1 soda

- 2 parça buz

Hazırlanışı

Bütün meyvelerin suyunu bir kaba boşaltın ve içine sodayı da ekleyin. Karışıma buz ekleyerek servis edebilirsiniz.

SERİNLETEN YAZ İÇECEĞİ

İşte yazın en güzel içeceği. Yüzde 90'ın üzerindeki su içeriğiyle yazın en çok tercih edilen meyvesi karpuz, C vitamini deposu limon ve ahududu ile ferahlatmasının yanında eşsiz bir lezzete sahip.

Malzemeler

- 3 su bardağı dilimlenmiş karpuz

- 2 su bardağı ahududu

- Yarım limonun suyu

- Tatlandırıcı

- Yarım su bardağı soğuk su

Hazırlanışı

- Karpuzu dilimlere ayırın ve 3 su bardağı olacak şekilde doğrayın.

- Bütün malzemeleri blender'dan geçirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

MANGOLU ENERJİ DEPOSU

Antioksidan içerikli mango ve lif kaynağı muzun birleştiği bu karışım lezzetiyle sizi cezbedecek.

Malzemeler

- 1 adet muz

- Yarım bardak yaban mersini

- Çeyrek bardak mango

- Yarım bardak badem sütü

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri birleştirerek blender'dan geçirin ve soğuk servis yapın. Dilerseniz yaban mersinini ayrıca ekleyebilirsiniz.

MAGNEZYUM DEPOSU

Yeşil yapraklı sebzelerden oluşan içeriğiyle adeta size bir detoks olacak bu kokteyle hem serinleyip hem zayıflayacaksınız.

Malzemeler

- 1 avuç maydonoz

- 2-3 yaprak pazı

- 3 küçük havuç

- 1 sap kereviz

- Yarım küçük pancar

- 1 organik limon

Hazırlanışı

Havuç ve pancarı soyduktan sonra diğer malzemelerle birlikte blenderdan geçirerek servis yapın.

YEŞİL OTLU KOKTEYL

Nane, kekik ve fesleğenin verdiği ferahlıkla yazın sıcaklığını hissetmeyeceksiniz.

Malzemeler

- Yarım bardak toz şeker

- 2 kaşık karışık yeşil ot (kekik, fesleğen, l,mon otu, nane..)

- 1 çay kaşığı limon suyu

- Maden suyu

- Buz

Hazırlanışı

- Şeker ve bir bardak suyu kaynatıp biraz soğuyunca içine yeşil otları ekleyin.

- İçerik tamamen soğuduktan sonra süzgeçten geçirip içine limon suyunu ekleyerek buzdolabına koyun.

- Soğuk maden suyu ekleyip servis yapabilirsiniz.