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Sahibinin peşinden ayrılmayan ördek yavrusu

Bursa Karacabey'de 23 yaşındaki Muhammet Çakır'ın 4 günlükken alıp beslediği ördek yavrusu bir an olsun Çakır'ı yalnız bırakmıyor.

DHA | 23.07.2018 - 16:37..
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Karacabey'de çatı tamir işleriyle uğraşan Muhammet Çakır, 4 günlükken pazaryerinde bir köylüden ördek yavrusu satın aldı.

"NEREYE GİTSEM GELİYOR"

Çakır, 15 gündür hergün elleriyle beslediği ördeğe, erkek olduğu için 'Paşa' adını verdi. Ördek, mahallede sahibinin peşinden ayrılmıyor. Muhammet Çakır, ördeğin gittiği heryere arkasından geldiğini söyleyerek, "Nereye gidersem, o da peşimden geliyor. Kahvede, bakkalda veya gittiğim her yerde benimle beraber. Beni görmediği zaman sürekli bağırıyor" dedi.

Sahibinin peşinden ayrılmayan ördek yavrusu ViDEO

Sahibinin peşinden ayrılmayan ördek yavrusu



Sahibinin peşinden ayrılmayan ördek yavrusu

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