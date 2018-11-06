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Sahra hastaneleri müzeyle günümüze taşındı

Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı dönemin sağlık olanakları, Gelibolu Yarımadası'nda açılan 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ile anlatılıyor.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 09:10..
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Çanakkale Savaşı'nda, on binlerce Mehmetçik bedenini siper etti. Kimi şehit düştü kimi yaralandı.

Yaralılar, sahra hastanelerinde tedavi edildi. O dönemin şartları, 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi adı altında kurulan bir müzeyle günümüze taşındı.

"YAŞANANLARI AKTARMAK İSTEDİK"

Gelibolu Yarımadası'ndaki müzede, yaşananları daha iyi anlatmak için balmumu heykeller kullanıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Ziyaretçiye o zaman yaşananları hissettirdiğimiz bir ortam oluşturmaya gayret gösterdik" dedi.

Sahra hastaneleri müzeyle günümüze taşındı

Sahra hastaneleri müzeyle günümüze taşındı ViDEO

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Müzeyi ziyaret edenler, gözyaşlarına hakim olamıyor. Yetkililer hastane müzesinin de içinde bulunduğu Gelibolu Yarımadası'nı, sene başından beri yaklaşık 1 buçuk milyon kişi ziyaret ettiğini belirtti.

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