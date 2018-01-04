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Sahte para çetesine operasyon

İstanbul Beyoğlu ve Bağcılarda Jandar ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

DHA | 04.01.2018 - 09:08..
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B. ve Ö.K.  isimli şahışların ellerinde bulunan sahte paraları piyasaya sürmek üzere İstanbul'a geldikleri ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştikleri bilgisini aldı.

Şüphelileri takibe alan jandarma, otel odasına düzenledikleri baskınla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramada bin 740 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE DE SAHTE PARA BULUNDU

Operasyonlarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak S.Ş.'nin Bağcılar'da bulunan evine de baskın düzenledi. Burada yapılan aramada ise 394 adet sahte 100 ABD Doları,  485 adet sahte 200 Euro, 299 adet sahte 200 TL. ve 33 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

DOLANDIRICILIKTAN SABIKALI ÇIKTILAR

Dolandırıcılık suçundan S.B. nin 1, Ö.K. nin ise 3 sabıkasının olduğu öğrenildi.Şüphelilerin dikkat çekmeden alışverişin yoğun olduğu bölgelerde, ellerindeki sahte paraları piyasaya sürebilmek için Beyoğlu'nda otele yerleştikleri anlaşıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.B. ve Ö.K. ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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