'Sahte' Putin saati 1 milyon dolara satıldı

BBC'nin haberine göre, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'ın, Putin’e ait olduğu iddiasını daha önce yalanladığı saati satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

1 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Yaz başında saat sitesi Hodinkee’de yer alan ilanda, Putin’e ait olduğu iddia edilen Patek Philippe Grand Complications 5208P marka İsviçre saatinin 1 milyon dolara satışa çıkarıldığı belirtilmişti.

Saatin Putin’e, Watches of Switzerland şirketinin Londra şubesi tarafından satıldığı, saatin sertifikasında Vladimir Putin isminin yer aldığı belirtildi.