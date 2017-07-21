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'Sahte' Putin saati 1 milyon dolara satıldı

Rusya lideri Putin’e ait olduğu öne sürülen Patek Philippe marka kol saati, Monaco'daki bir açık artırmada 1 milyon 54 bin euroya satıldı.

21.07.2017 - 11:04
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sahte

BBC'nin haberine göre, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'ın, Putin’e ait olduğu iddiasını daha önce yalanladığı saati satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

1 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Yaz başında saat sitesi Hodinkee’de yer alan ilanda, Putin’e ait olduğu iddia edilen Patek Philippe Grand Complications 5208P marka İsviçre saatinin 1 milyon dolara satışa çıkarıldığı belirtilmişti.

Saatin Putin’e, Watches of Switzerland şirketinin Londra şubesi tarafından satıldığı, saatin sertifikasında Vladimir Putin isminin yer aldığı belirtildi.

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