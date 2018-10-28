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Saksağan kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor

İstanbul Başakşehir’de yaralı halde bulunan saksağan, tedavisinin ardından doğaya salınmasına rağmen kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor.

İHA | 28.10.2018 - 19:46..
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Vatandaşların ihbarı üzerine kanadı yaralı halde bulunan bir saksağan Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne getirildi. Hemen tedavisine başlanılan saksağan, 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşturuldu. Tedavi sürecinin ardından saksağan, yaralı halde bulunduğu noktaya ekipler tarafından geri bırakıldı. Bir gün sonra ise saksağanın bakımevine geri döndüğünü gören çalışanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

VETERİNER ÇALIŞIRKEN SAKSAĞAN ONU İZLİYOR

Saksağanı tedavi eden ve Alex adını veren veteriner Yunus Kanlı’nın yanından ayrılmayan saksağan tüm vaktini bakımevinde geçiriyor. Renkli tüyleri ve evcil tavırlarıyla görenlerin ilgi odağı olan saksağan, kendisini tedavi eden veterinerin söylediklerini de yerine getiriyor.

Veteriner Kanlı, zaman zaman bilgisayar başında çalışırken monitörün üzerine konup onu izlemesi ise renkli görüntüler oluşturuyor. Zamanla Kanlı’nın komutlarını yerine getirmeye başlayan saksağan, bardakların altına konulan yaprakları da buluyor.

Saksağan kendisini iyileştiren veterinerle dost oldu VİDEO

"TEKRARDAN BURAYA GELDİ"

Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde saksağanı tedavi eden veteriner Yunus Kanlı, “Yaklaşık 3 ay oldu, sol kanadındaki problemden dolayı vatandaşımızın ihbarı üzerine alındı. 1 aylık bir tedavi süresi oldu, hayvan sağlığına kavuştuktan sonra aldığımız noktaya tekrar bıraktık. Lakin ertesi gün tekrardan buraya geldi, bizler için de bir neşe kaynağı oldu. Genel vatandaşların da çok dikkatini çekiyor. Ekosistemdeki tüm canlıların sevgiye ve merhamete ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi kargagiller familyasından bu saksağanla bile iletişim kurulabiliyor. Aramızda çok sıkı bir dostluk var, biz ondan çok memnunuz, o bizden memnun. Dilerim süreç bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Saksağan kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor

"SÜREKLİ İLGİ İSTİYOR"

Merkezden dışarı çıktığında saksağanın kendisini takip ettiğini ifade eden Kanlı, “Genelde benimle birlikte peşimi bırakmıyor, beni aradığı vakitler bulamazsa masamda bekliyor. Sabah işe geldiğimde görüyorum ki beni bilgisayar başında bekliyor. Beni bağırarak karşılıyor, postitleri alıp bana verme gibi bir huyu var. Arkadaşlar bu durumdan çok eğleniyor, hayvanı görmek için sürekli gelmek istiyorlar.  Yarlı hayvanlarla ilgilenirken bile Alex, omzumda süreci takip ediyor. Sürekli ilgi istiyor, evrak düzenlemem gerekirken kalemimi alıp götürüyor. Hazırladığım tutanağı yırtabiliyor ama genelde çok memnunuz” dedi.

Saksağan kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor

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