Şal şapik belediye desteğiyle yaşatılacak

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak ve Cizre belediyeleri, doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen ve geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan 'şal şapik' kumaşının gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattı.

ATÖLYE AÇILDI

Geçmişte İdil, Silopi, Uludere ilçeleri ve çevre köylerinde dokunurken, zaman içerisinde hayvancılığın gerilemesine bağlı ham madde sıkıntısı ile bölgede üretimi azalan bu kumaşın yeniden üretimine başlanması için Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde iki atölye açıldı.

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN KUMAŞ

Yazın serin kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim tercih edilen, daha önce yüzlerce insana ekmek kapısı olan ancak günümüz modasına uyarlanamadığı için zamanla unutulmaya yüz tutan kumaşın yeniden üretimi için Halk Eğitim merkezleri bünyesinde açılan atölyelerde, gençler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

MESLEK ÖĞRENİYORLAR

Cizre Belediyesinin desteği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan şal şapik atölyesinde 20 kadın, 4 usta öğretici gözetiminde üretim yapıyor.

Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş, ilçede şal şapik atölyesinin kurulmasında Valiliğin ve belediyenin büyük katkıları olduğunu belirtti.

Ahmet Gümüş, 2 yıllık ARGE çalışmalarının ardından atölyeye ürün almaya başladıklarını ifade ederek, atölyede eğitim alan 20 kadının meslek öğrendiğini aktardı.

"KENDİ TİFTİĞİMİZİ ÜRETMEK İSTİYORUZ"

Bu kumaşın çok pahalı olduğunu, saf tiftik, keçi yününden yapıldığını dile getiren Gümüş, daha önce ham maddesinin Irak'tan getirildiğini söyledi. Ahmet Gümüş, "Amacımız kendi tiftiğimizi üretmektir. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Bunu sağladığımızda 5 bin liraya mal olan şal-şapik kumaşının maliyetini yarı yarıya indirmiş olacağız." dedi.

12 METRELİK KUMAŞ 10 GÜNDE HAZIRLANIYOR

Şırnak'ta da Külliye Camisi'nin altında belediye tarafından tahsis edilen 60 metrekarelik atölyede 4 usta gözetiminde 12 kursiyer tarafından üretim yapılıyor. Eğitmen Rıdvan Ertaş, 15 yıl önce aldığı eğitim doğrultusunda şimdi öğrencilere şal şapik kumaşının üretimi konusunda destek sunduğunu söyledi.

Rıdvan Ertaş, Uşak ve Konya'dan aldıkları ipliğin yüzde 100 hayvansal tiftikten oluştuğunu vurguladı. Bu sayede daha ince kumaşlar dokuduklarına işaret eden Ertaş, 12 metre uzunlukta 35 santimetre enindeki kumaşı bir hafta 10 gün içinde hazırladıklarını aktardı.

Atölye eğitmenlerinden Mustafa Arslan, kursiyerlerin tümünün kadınlardan oluştuğunu dile getirerek, kadınların hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını aktardı.

Kumaşın geleneksel yapısını bozmadan gelen talep doğrultusunda üretim yaptıklarını ifade eden Mustafa Arslan, 12 metrelik bir kumaşın yaklaşık 10 günde hazırlandığını dile getirdi.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İSİTİYORUZ"

Giysi tercihinde şal şapik kumaşını tercih eden vatandaşlardan Mahmut Babat, bu kumaşı işleyen ustaların hayatını kaybetmesiyle kültürü yaşatacak insanların sayısının da azaldığını dile getirdi.

Mahmut Babat, belediyenin böyle bir projeye sahip çıkmasını takdirle karşıladığını ifade ederek, "Bir takım kıyafeti 6-7 bin lira ödeyerek Irak'tan getiriyorduk. Şimdi belediyenin bu kültüre sahip çıkarak maliyeti yarıya indirmesi gerçekten büyük bir hizmet. Kültürümüzü yaşatıp onunla var olmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.