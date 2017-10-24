Salih Müslim'den 'terörist değiliz' savunması

TSK'nın İdlib'e intikal operasyonu ve bölgeye giden unsurları birilerini korkutmuş.

"TERÖRİST DEĞİLİZ"

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin başındaki isim Salih Müslim, yaptığı açıklamada; "Türkiye bizi çok iyi tanıyor. Terörist olmadığımızı çok iyi biliyor" diyerek TSK'nın olası bir harekatına karşı kendince önlem almaya çalışıyor.

HEDEFTE AFRİN DE VAR

Bilindiği üzre Genelkurmay İdlib operasyonunu başlatmakla birlikte aynı zamanda Afrin'in çevresini de kıskaca alarak PYD'yi 24 saat İHA'larla izliyor.