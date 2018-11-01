Samanyolu'nun merkezindeki kara delik görüntülendi

1 Altan Elmas: KDV indirimi satışların düşmesini engeller Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, KDV indiriminin konut satışına olumlu yansıyacağını dile getirdi.

2 ABD'den Tel Abyad sorularına kaçamak cevap ABD öncülüğündeki koalisyon, Tel Abyad'ı kontrolünde bulunduran gücü SDG mi yoksa YPG mi olarak tanımladıklarını açıklamadı.

3 Mardin'de 3 terörist, 250 kilo patlayıcıyla yakalandı Mardin Valiliği, 250 kilo patlayıcının ele geçirildiği, 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

4 Caner Erkin'in jestleri bitmiyor 1 milyon 750 bin liralık cip alan Caner Erkin, eşine de 300 bin liralık arabayla doğum jesti yaptı.

5 AKM'nin temeli şubat ayında atılacak Yeniden inşa edilecek AKM için ilk ihale kasım ayında gerçekleşecek ve proje 2 yıl içerisinde inşa edilecek.

6 AKM'nin temeli şubat ayında atılacak Yeniden inşa edilecek AKM için ilk ihale kasım ayında gerçekleşecek ve proje 2 yıl içerisinde inşa edilecek.