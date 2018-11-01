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Samanyolu'nun merkezindeki kara delik görüntülendi

Işık hızının % 30’u civarında hızlarla hareket eden girdap şeklindeki gaz kümeleri görüntülendi.

AA | 01.11.2018 - 09:11..
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ESO’nun (European Southern Observatory - Avrupa Güney Gözlemevi) üstün hassasiyete sahip GRAVITY aygıtı uzun süredir Samanyolu’nun merkezinde gizlendiği öne sürülen süper kütleli bir kara deliğin varlığına dair yeni kanıtları ortaya çıkardı.

IŞIK HIZININ YÜZDE 30'U HIZINDA HAREKET EDİYORDU

Yeni gözlemler olay ufku bölgesinin hemen dışında ışık hızının % 30’u civarında hızlarla hareket eden girdap şeklindeki gaz kümelerini gözler önüne serdi.

Geri dönüşü olmayan noktaya yakın bölgede dolanan maddenin ilk gözlemi ile bir kara deliğe bu yakınlıktaki maddenin en ayrıntılı gözlemleri yapılmış oldu.

Samanyolu'nun merkezindeki kara delik görüntülendi

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