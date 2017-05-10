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Samsun'da minik pazarcılar tezgah açtı

Bir anaokulunun öğrencileri, okul yönetimince düzenlenen pazar yeri etkinliğinde pazarcı kıyafetleriyle semt pazarında satış yaptı.

10.05.2017 - 01:30
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Halide Edip Adıvar Anaokulu yönetimi, Atakum ilçesindeki semt pazarında "pazar yeri etkinliği" düzenledi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte okulun 236 öğrencisinden bazıları pazarcı, bazıları zabıta görevlisi oldu. Pazarcı kıyafeti veya yöresel kıyafet giyen minik pazarcılar satış yaparken büyükleri aratmadı.

Minik öğrenciler, pazarda meyve sebze ile kuru gıdalar satmaya çalıştı.

Samsun'da minik pazarcılar tezgah açtı

Samsun'da minik pazarcılar tezgah açtı

SATTIKLARI ÜRÜNLERLE ANNELERİNE HEDİYELER ALACAKLAR

Minik çocukların pazar satışından elde ettikleri gelirle annelerine sürpriz hazırlayacağını anlatan Arslan, "Çocuklarımız elde ettikleri gelirin bir bölümü ile Anneler Günü'nde annelerine hediyeler alacaklar. Kalan bölümünü de okul sonunda yapacakları etkinliklerde harcayacaklar." diye konuştu.

Minik öğrenciler ise etkinlikten keyif aldıklarını, pazarda satış yapmanın çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Samsun'da minik pazarcılar tezgah açtı

Samsun'da minik pazarcılar tezgah açtı

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