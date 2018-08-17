Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

Dünyanın teknoloji devlerinden Samsung yeni bir hamle daha yaparak tüketicilerini şaşırttı. Güney Kore merkezli şirket; sadece bir tane akıllı telefonuna zam yapmazken diğer telefonlarına zam yaptığını duyurdu.

GALAXY NOTE 9'UN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un fiyatını değiştirmezken diğer amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatlarını yüzde 10 ila 15 arasında arttı.

FİYATLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Samsung Galaxy S9'un eski fiyatı 4899 lira iken yeni fiyatı 5349 lira oldu. 5499 lira olan Samsung Note8'in ise yeni fiyatı 6149 lira olarak açıklandı.

SAMSUNG GALAXY S9+ 6199 LİRA

Bunun yanı sıra 5699 lira olan Samsung Galaxy S9+'ın yeni fiyatı 6199 olarak belirlendi.