Sanayiciye 16 maddelik destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

"HAMLELERİMİZİ HIZLANDIRIYORUZ"

Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu; "Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz."

DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ

- KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geli̇yor

- Ar-Ge destekleri̇ne “kur farkı” ayarı

- 2739 i̇thal üründe ‘yerli̇leşti̇rme’ atağı

- OSB’lerde ‘bedelsi̇z arsa’ tahsi̇si̇ni̇n kapsamı geni̇şli̇yor

- Yatırım teşvi̇k belgesi̇ başvuru ücreti̇ kaldırılıyor

- Temel bi̇li̇mler mezunlarına ‘i̇sti̇hdam’ desteği̇

- Teknogi̇ri̇şi̇mci̇lere desteği̇n üst sınırı 200 bi̇n TL’ye yükselti̇ldi̇

- Dış pazarlara açılan KOBİ’lere 300 bi̇n TL i̇hracat desteği̇

- TSE hi̇zmet bedelleri̇nde yüzde 25 i̇ndi̇ri̇m

- Vadesi̇ geçmi̇ş ve i̇cra taki̇bi̇ başlatılan TSE alacakları yeni̇den yapılandırılacak

- Patent, marka, tasarım başvuru ve tesci̇l ücretleri̇nde yüzde 25 i̇ndi̇ri̇m

- Patent, marka ve tasarımla i̇lgi̇li̇ geci̇kme cezaları affedi̇lecek

- Kalkınma ajansları aracılığıyla bi̇n 500 projeye 500 mi̇lyon TL’li̇k destek

- Teknoloji̇ geli̇şti̇rme bölgeleri̇ne 100 mi̇lyon TL’li̇k destek