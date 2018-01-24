Sandal çiftinden kızdıran paylaşımlar

Boşanacakları konuşulan Mustafa Sandal ile Emina Sandal, önceki gün sosyal medya hesaplarından yakında çıkacak albümlerinin reklamını yaptı.
BOŞANMA SÖYLENTİLERİ REKLAM İDDİASI
Mustafa Sandal, yeni şarkısı ‘Aşk Kovulmaz’ı Instagram’da paylaşarak, “Albümüm 24 Mart’ta çıkıyor” dedi. Bu mesaja eşi Emina Sandal’ı da etiketledi. Emina Sandal eşinden tam 1 saat sonra Sırbistan’da çıkacak yeni şarkısının Youtube kanalında dinlenebileceğini açıkladı.
Takipçileri çifte, “Boşanma arifesinde reklam mı yapıyorsunuz?” diye sordu.