Londra’nın Hammersmith bölgesinde gerçekleşen aşırı yağışlardan sonra, bir metro girişinin bulunduğu sokakta su taşkını yaşandı. Oluşan taşkına, bölgede yaşayanların müdahalesi ise “İngiliz nezaketi”ni gösterir cinsten oldu.

SUYA GİRMEK İSTEMEYENE ÖZEL KÖPRÜ

Karşıdan karşıya geçerken ıslanmak istemeyenler için, yakınlarda bulunan bir restorandan alınan sandalyelerle el yapımı bir köprü oluşturuldu. Yürüme yoluna ulaşmak için sandalyelerden oluşturdukları köprüden geçenlere ise, bir restoran çalışanı yardım etti.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, birçok kişi “Bu kibar İngilizleri yansıtan, gördüğüm en gerçek şey” yorumunu yaptı.

Sandalye köprüsüyle karşıdan karşıya geçen İngilizler VİDEO