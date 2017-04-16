Sandık görevlileri yeminle göreve başladı

Antalya Lisesi'nde de sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri üzerinde 'evet' ve 'hayır' yazan oy pusulalarını hazırlamadan önce, ayakta 'sandık yemini' etti. Yeminin ardından zarflar ve pusulalar tek tek sayılıp mühürleri kontrol edilerek, oy kullanmaya hazır hale getirildi.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."