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Şanlıurfa'dan 20 ülkeye elektrik trafosu ihracatı

Elektrik trafosu üreten girişimci Hamza Tavas, aralarında Liberya, Nijerya, Kenya, Moritanya ve Senegal'in de bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor.

AA | 11.10.2018 - 13:09..
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  2. Ekonomi

Şanlıurfa'da yaklaşık 20 yıl önce 5 çalışanla kurduğu fabrikada elektrik trafosu üreten girişimci Hamza Tavas, aralarında Liberya, Nijerya, Kenya, Kongo, Moritanya ve Senegal'in de bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor.

HEDEF 12 MİLYON DOLAR

Geçen yıl 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren firma, ihracatını 12 milyon dolara çıkarmaya hedefliyor.

Şanlıurfa'dan 20 ülkeye elektrik trafosu ihracatı

5 KİŞİYLE BAŞLADILAR

Hamza Tavas, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl önce 5 çalışanla kurduğu firmasında bugün yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Şanlıurfa'nın ihracatına ciddi katkı sağladıklarını aktaran Tavas, "20 yıl önce kentte küçük bir yerimiz vardı. Kardeşlerimle işimizi büyütmeye karar verdi. O dönemler ciddi bir kriz vardı. Bizler doğru adımlarla, yaşanan krizi lehimize dönüştürdük. Şu anda firmamız 29 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet yürütüyor." dedi.

Şanlıurfa'dan 20 ülkeye elektrik trafosu ihracatı

"ETİYOPYA, TANZANYA, UGANDA, GABON.."

Tavas, geçen yıl 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu yılın rakamları henüz belli değil ama gelecek yıl inşallah 12 milyon doları yakalamayı hedefliyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz. Ürettiğimiz trafoları dünyanın 20 ülkesine gönderiyoruz. Her ülkenin şartları ve projeleri farklı oluyor. Biz de ona göne üretim yapıyoruz. Ülkeye sayısını da gelecek aylarda 25'e çıkaracağız. Görüşmelerimizi yaptık, yakın zamanda Etiyopya, Tanzanya, Kongo, Uganda ve Gabon'a ihracat yapmaya başlayacağız. Ülkemizin kalkınması için ve ekonomiye daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. "

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