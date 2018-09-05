taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5761
Euro
7.6543
Altın
1196.766
Borsa
92790.99

Şanlıurfalı öğrenciler robot yaptı

Siverek ilçesinde öğrencilerin yaptıkları Robot, "Cumhurbaşkanı kimdir?" sorusuna "Recep Tayyip Erdoğan" diye yanıt veriyor.

AA | 05.09.2018 - 14:59..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Siverek Belediyesi ve ilçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursta eğitim alan 20 çocuk, iki aylık kurs sonunda, bazı sorulara cevap veren bir robot yaptı. Tasarlanan robot, telefona kurulan program üzerinden gönderilen ses komutlarıyla hareket ediyor.

Program aracılığıyla gönderilen sesli komutlara ve bazı sorulara yanıt veren robot, "Cumhurbaşkanı kimdir?" sorusunu "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde cevaplıyor. Robotum, "Polis ol" komutu sonrasında ise siren çalmaya başlıyor.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu Mehmet Gire (31), robot yapımında kullanılan parçaların 3 boyutlu makine ile kursiyer çocuklar tarafından tasarlandığını söyledi.

NASIL YAPTILAR

Robotum'un çarpım tablosunun yanı sıra 4 işlem yapabildiğini ve bu gibi özellikleriyle eğitimde de kullanılabilen bir proje olduğunu aktaran Gire, "Robotum'un kodlanması, öğrencilerimizin uygulamalarda gördüklerini harmanlayarak bir bütün haline getirip yüklenmesiyle tasarlandı. Malzemeleri tamamen kendi imkanlarımız ile bilgisayar ortamında çizimler yaparak 3 boyutlu olarak ürettik." diye konuştu.

Gire, imkan verilmesi durumunda bölgedeki çocukların daha iyi işler ortaya çıkarabileceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Şanlıurfalı öğrenciler robot yaptı

"İMKAN VERİLİRSE..."

Lise öğrencisi Elif Zehra Polat (16) ise 2 aylık kursta öğrendikleri kodlama bilgisi ile robotu tasarladıklarını belirterek, "Maketleri ve malzemeleri kendimiz ürettik. Ses ve ışık gibi kodlamayı öğrendik ve robotun geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İmkan verilirse daha iyisini yapabilir ve robotumuzu geliştirebiliriz." dedi.

Şanlıurfalı öğrenciler robot yaptı

2 AYLIK EĞİTİM

14 yaşındaki Selman Tonbul da 2 aylık eğitim sürecinde öğrendikleri kodlamalar sayesinde robot tasarladıklarını söyledi.

Enes Gire (13) de robotun şarkı da söyleyebildiğini dile getirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

211
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

96
Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM