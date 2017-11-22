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Şans Topu devretti

Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen çıkmayınca 741 bin 410 lira gelecek haftaya devretti.

22.11.2017 - 22:27
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şans toğu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 15, 22, 24, 31 ve artı 9 olarak belirlendi.

741 BİN LİRA DEVRETTİ

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 741 bin 410 lira 63 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 30 kişi 2 bin 471 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 208 kişi 356 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 181 kişi 31 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 541 kişi 19 lira 35'er kuruş, 3 bilen 87 bin 926 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 76 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 189 bin 905 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 729 bin 957 lira 45 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 984 bin 937 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 549 bin 192 lira 89 kuruş aktarıldı.









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