Sapanlı Teyze tutuklandı

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 21’i tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Berk Ercan adlı bir tanığın ifadelerine dayanarak düzenlenen operasyonlarda Kars, Hatay ve İzmir’de de çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 11 kişi 11 Ekim’de mahkemeye çıkarılmış ve tamamı tutuklandı. 12 kişi de 12 Ekim günü mahkemeye çıkarıldı ve bunlardan 10’u tutuklanıp 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAPANLI TEYZE DE TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında gezi olayları sırasında polis saldırısına sapanla direnirken fotoğraflanan ve bu nedenle Sapanlı Teyze olarak anılan Emine Cansever de var.

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesabından tutukluların listesini yayımladı:

Aysun Kaşdaş, Haydar Yıldırım, Ayşe Lerzan Caner, Hasan Kaşkır, Nevzat Özer, Hatice Kalkan, Onur Duran, Camal Şahin, Cengiz Kırlangıç, Deniz Kocamış, Harran Aydın, Ali İhsan Kaya, Cihan Keşkek, Emine Cansever, Ezgi Dilan Balcı, İsmail Cengiz Mumcu, Naim Feyzullah Eminoğlu, Okan Özer, Onur Bilgiç, Öznur Çetin, Şevket Avcı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki kişi: Meltem Özer, Duygu Yücel.