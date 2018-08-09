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Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

Saraybosna Film Festivali'nde 56 ülkeden 266 film gösterilecek.

AA | 09.08.2018 - 12:52..
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Bosna Hersek'te 24. Saraybosna Film Festivali (SFF) dünyadan ve Türkiye'den rekor katılımla yarın başlıyor.

REKOR KATILIM

Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kötü hatırasını unutturarak, kültür ve sanatla ön plana çıkan Saraybosna'yı filmlerle yeniden canlandırma amacı taşıyan festivalde bu yıl rekor katılımla 56 ülkeden 266 film gösterilerek, 42 filmin de dünya prömiyeri yapılıyor.

Tarihi Ulusal Tiyatro'da 17 Ağustos'a kadar sürecek festivale, bu yıl Türkiye'den çok sayıda yönetmen, senarist ve yapımcı katılıyor.

Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

NURİ BİLGE CEYLAN HEYECANI

Festivalde, ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, heyecanla beklenen konukların başında geliyor. Festival kapsamında, Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşuyor.

59 yaşındaki sanatçı Ceylan'ın fotoğraflarından oluşan Türkiye Sinemaskop adlı sergi de Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

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