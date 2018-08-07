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Saraybosna'da Nuri Bilge Ceylan heyecanı

Nuri Bilge Ceylan, Saraybosna Film Festivali'nin bu yılki organizasyonunda öne çıkan isimlerin başında geliyor.

AA | 07.08.2018 - 15:04..
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10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alacak ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, sadece sinemasıyla değil fotoğraf sanatçısı özelliğiyle de Bosnalılarla buluşacak.

59 yaşındaki sanatçının fotoğraflarından oluşan Türkiye Sinemaskop adlı sergi, 11-31 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde ziyaret edilecek.

Ünlü senarist ve yönetmenin Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de festival süresince sinemaseverlerle buluşacak.

"HARİKA BİR YÖNETMEN"

Nuri Bilge Ceylan sinemasının hayranlarından olan Saraybosnalı Sanjin Kocevic, yaptığı açıklamada, "harika bir yönetmen olarak" nitelediği Ceylan'ın filmlerini yakından takip ettiğini aktardı.

Ceylan'ın özgün bir sineması olduğunu ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların bunu gösterdiğini ifade eden Kocevic, Türk yönetmeni festivalde görmekten büyük mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

SFF Organizatörleri daha önce "dünyanın en değerli film yazarlarından biri" olarak nitelendirilen Ceylan'ın, festival kapsamındaki şeref programına katılacağını duyurmuştu.

Saraybosna'da Nuri Bilge Ceylan heyecanı

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