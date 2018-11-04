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Şarkıcı Berkay'dan Ahmet Kural'a sitem

Geçtiğimiz gün bir doğum günü kutlamasından çıkan Berkay Şahin, Ahmet Kural- Sıla olayıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 09:31..
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Son döneme Arda Turan ile yaşadığı kavga ile gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Berkay Şahin, bir doğum günü partisinde basının karşısına ilk defa çıktı.

Şarkıcı Berkay'dan Ahmet Kural'a sitem

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Basının yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü şarkıcı Berkay, partiden yalnız ayrıldı. Ancak gazetecilerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmedi.

"ASLAN GİBİYİM"

Gazetecilere eşi Özlem Şahin ve kızı Arya'yı İzmir'e gönderdiğini belirten Berkay, muhabirlerin "Durumuz nasıl? Nasıl hissediyorsunuz?" sorularına ise, "Aslan gibiyim. İlk konserim biraz yordu ama kendimi iyi hissediyorum." cevabını verdi.

Şarkıcı Berkay'dan Ahmet Kural'a sitem

"AHMET KURAL'IN ADAM OLMA İHTİMALİ YOK"

Gazetecilere de Ahmet Kural- Sıla kavgasından da bahseden Berkay, Kural'a sitem etti. Berkay, "Eğer o iddialar gerçekten doğruysa o kişinin adam olma ihtimali yok. Kadına yapılan her türlü şiddet bir şekilde cezasını bulur. Bir erkek bir kadının kafasına nasıl vurabilir arkadaşlar? Nasıl onu sürükleyebilir? Umarım cezasını çeker." diye konuştu.

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