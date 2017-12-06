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Şarkıcı Günel Reza'dan ucuz kurtuldu

Berna Laçin, Amerika'da yargılanması devam eden Reza Zarrab'la ilgili unutulmaya yüz tutmuş bir detay paylaştı.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 07:13..
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Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab’tan boşanmak için harekete geçtiği haberleri ana haber bültenlerinde kendisine yer bulurken, oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Reza Zarrab’ın henüz Türkiye’de bulunduğu ilk yıllara geri dönen Berna Laçin, Zarrab’ın şarkıcı Günel’le olan ilişkisini hatırlattı ve günümüzde yaşanan olaylara gönderme yaparak; “Meğer ucuz kurtarmış kız” şeklinde bir yoruma imza attı.

İşte Berna Laçin’in o paylaşımı:

Şarkıcı Günel Reza'dan ucuz kurtuldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Azeri Günel ve Reza Zarrab arasında yaklaşık 8 yıl süren bir ilişki olmuş ancak Reza Zarrab evlilik yolunda ilerlediği Günel’le olan ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırarak o dönem Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başlamıştı. Günel bu ayrılık henüz tazeyken katıldığı programlarda Zarrab’ın kendisini sevdiğini söylese de Gündeş’in bir yıl sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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