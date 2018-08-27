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Sarkozy çifti Türkiye tatilinden memnun

Tatil tercihini Bodrum'dan yana kullanan Sarkozy çifti, dönüş yolunda "Güzel Türkiye, rüya gibiydin" notunu paylaştı.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 07:45..
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, şarkıcı eşi Carla Bruni ile tatilini Bodrum kıyılarında yaptı.

Türkiye'ye karşı olumsuz söylemleriyle tanınan Sarkozy, her yıl Ege ve Akdeniz'in keyfini çıkarıyor. Bu yıl da tercihini değiştirmeyen Sarkozy çifti, ülkeden yine memnun ayrıldı.

"GÜZEL TÜRKİYE, RÜYA GİBİYDİN"

İkili, Fransa'ya gitmek için Bodrum'dan İstanbul'a uçtu. Yolcuların ilgisiyle karşı karşıya kalan çift, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarkozy'nin eşi Carla Bruni ise "Güzel Türkiye, rüya gibiydin" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Sarkozy çifti Türkiye tatilinden memnun

Sarkozy çifti Türkiye tatilinden memnun

Sarkozy çifti Türkiye tatilinden memnun

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