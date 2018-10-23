Şaşılık tablet ve kitapla artmıyor

Çocuklarda şaşılığın tam nedeninin bilinmediğinin altını çizen uzmanlar, şaşılıkta bütün ailelerin derdinin görüntü olduğunu fakat asıl sorgulanması gerekenin çocuğun görme kapasitesi olması gerektiğini dile getiriyor. Şaşı çocukların toplumda yer bulma problemi yaşayabileceğini anımsatan uzmanlar, dışarıdan bakıldığında problemli görülen şaşı çocukların genellikle zeka seviyesinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

TEMBEL GÖZ BÜYÜYEBİLİR

Şaşılıkta en önemli unsurun çocuğun görmesini korumak olduğunu belirten uzmanlar, gözlerinde bu sorunu yaşayan bir çocuk ve bir yetişkinin karşılaştırmasını şu şekilde yapıyor:

"Şaşılıkta bir göz içe kayıyor, diğer göz karşıya bakıyor. Yetişkinde bu olduğu zaman çift görmeye başlar. Beyin bunu kontrol edemez. Çocuklarda ise beyin önce karmaşa yaşar. Sonra bir gözü baskılamaya başlar. Baskılanan gözün görmesi azalır. İki göz doğumdan itibaren yarışıyor. İki göz beyindeki bölgeleri paylaşmaya başlıyor. Bu dönemde bir göz baskılanırsa, geçici olarak görmezse, beyinden yeterli görme merkezi alamaz. Buna göz tembelliği deniliyor. Çocuk tedavisiz bırakılırsa, tembel göz büyüdüğü zaman diğer göz gibi asla olamaz. Bunun tedavisi ise büyüme çağında bu çocukların kayan gözlerinin yani baskılanan gözlerinin pozitif ayrımcılıkla çalışmasını sağlamak. Bu da kapama tedavisiyle oluyor."





ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ

Tedavi sürecinde esas hedefin görmenin düzgün gelişmesi olduğunu kaydeden uzmanlar, erken tedavinin önemli olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre 10 yaşına kadar beyin görmeyi öğrenirken, daha sonra beyin sabitleşiyor ve bu dönemde çocuğun görmesini artırmak gerekiyor.

ŞAŞILIK 2 YAŞ CİVARINDA ÇIKIYOR

Öte yandan görme tedavisine ne kadar erken başlanırsa tedaviden o kadar verim alınıyor. Bebeklerde ilk üç aya kadar gözler kayabiliyor. Üç aydan sonra kayma görülüyorsa, hemen göz muayenesi yaptırmak gerekiyor. Çocukta ciddi bir kayma varsa, kapama ve gözlük tedavisine rağmen iki gözün ortalanması gerekiyorsa 6 aylıkken ameliyat edilebiliyor. Şaşılık çocuklarda çoğunlukla 2 yaş civarında çıkıyor. Genellikle 4- 6 yaşına kadar kapama tedavisi ve bu süreç sonunda da cerrahi tedavi planlanıyor.

GÖZLÜK TEDAVİSİ YETERSİZ KALMASIN

Uzmanlar; bilgisayar, tablet ve kitabın şaşılığı artırmayacağını belirterek, "Sadece yakın odaklama sırasında gözler çok fazla zoom yapacağı için çocuk hipermetropsa gözlüğün tam olarak düzgün verilmesi gerekir. Verilmemesi halinde yakın odaklama ile birlikte şaşılık artar. Ama bu yakına bakmaktan değil, gözlük tedavisinin yeteriz olmasından kaynaklanır" diyor.