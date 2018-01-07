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Sayısal Loto'da kazanan numaralar

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 1 milyon 862 bin 391 lira ikramiye devretti.

AA | 07.01.2018 - 09:55..
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'da 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

3 MİLYON DAĞITILDI

Çekilişte, 3 milyon 38 bin 632 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi'nin elde ettiği hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 949 bin 892 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 89 bin 116 lira 38 kuruş aktarılacak.

KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 104'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 10, 30, 32, 39 ve 46 oldu.

Sayısal Loto'da kazanan numaralar

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