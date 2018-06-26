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Seçim sonuçlarına ağlayan CHP'li

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra halka mikrofon uzatan Euronews, CHP'li genç kızın gözyaşlarının akmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 14:09..
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Seçim sonuçlarına ağlayan CHP'li

24 Haziran genel seçimleri geride kaldı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra sahaya inen Euronews Almanya, halka düşüncelerini sordu.

Seçim sonuçlarına ağlayan CHP'li VİDEO

"ÇOK AMA ÇOK KIZGINIM"

İstanbul'da yapılan röportaj, acı dolu anların yaşanmasına neden oldu.

CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye gönül veren bir genç kız, gözyaşlarına boğularak "Çok ama çok kızgınım. Genç bir kadın olarak; sadece 25 yaşındayım, bu yaşamak istediğim çok güzel bir ülke ama genç bir kadın olarak her şey tehlikede" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarına ağlayan CHP'li

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