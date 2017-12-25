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Seçkin Piriler Kaan'ı tamamen sildi

Sosyal medyadan eski eşiyle tüm fotoğraflarını silen Piriler, “O şahısla artık işim olmaz” dedi.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 08:46..
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Seçkin Piriler Kaan'ı tamamen sildi

Ünlü manken Seçkin Piriler, kendisini Kıvılcım Ural'la aldatıp yuvasını yıkan eski eşi Kaan Tangöze'ye resti çekti.

KAAN AŞKINA SAHİP ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Ural'la karşı karşıya gelen Piriler, "Kaan'la Kıvılcım'ın aşkı bitti" demişti. Hatta ünlü manken Ural'la mahkemelik olmuştu. Ancak ünlü rockçının aşkına sahip çıkması iddiaya göre Piriler'i çileden çıkardı. Güzel manken, bunun üzerine eski eşiyle çekilen tüm fotoğraflarını instagram'dan sildi.

BÜTÜN FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Piriler'in bu hamlesi bir takipçisinin gözünden kaçmadı. Ünlü manken, "Kaan Tangöze'nin olduğu fotoğraflar silinmiş. Yani ben öyle gördüm" diyen takipçisine "Doğru görmüşsün. Bir daha da o şahsın olduğu bir fotoğraf koymayacağım" diye yanıt verdi.

KAAN OLDU 'O ŞAHIS'

Piriler'in şimdiye kadar dost kaldığı eski eşi ve çocuklarının babası için 'o şahıs' demesi dikkat çekti

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