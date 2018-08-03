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Seçkin Piriler - Meral Kaplan kavgasından fotoğraflar

Seçkin Piriler ile Meral Kaplan'ın yalanlandığı kavganın fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 11:11..
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DD

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler ile Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti. İddialara göre; Seçkin Piriler, Meral Kaplan’ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi.

MERAL KAPLAN EVDEN ZOR KAÇTI

Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler’in evinden apar topar kaçtı.

"KARDEŞ KAVGASI ABARTMAYIN"

Basında çıkan haberlerin ardından Seçkin Piriler sosyal medya açıklama yayınladı. Piriler, "Haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral ile barıştık bile aramızda problem yoktur." dedi.

DARP İZLERİ VAR

Çok geçmeden Seçkin Piriler'in 'kardeş kavgası' dediği olayın fotoğrafları ortaya çıktı. Piriler'in vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

Seçkin Piriler - Meral Kaplan kavgasından fotoğraflar

Seçkin Piriler - Meral Kaplan kavgasından fotoğraflar

Seçkin Piriler - Meral Kaplan kavgasından fotoğraflar

Seçkin Piriler - Meral Kaplan kavgasından fotoğraflar

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