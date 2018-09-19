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Seçkin Piriler'den sürpriz hamileliğe ilk yorum

Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze'nin baba olacağını 3 gün önce öğrendiğini söyledi.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 12:59..
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Seçkin Piriler'den sürpriz hamileliğe ilk yorum

Bir süredir Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile aşk yaşayan, hatta Tangöze'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan Kıvılcım Ural'ın hamile olduğu iddia edildi.

KARNINI GİZLEDİ

Ural'ın geçtiğimiz akşam sevgilisiyle çıktığı gece gezmesinde karnını çantasıyla kapatması da iddiaları güçlendirdi.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Bebek haberinin ardından Teve2'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuşan Seçkin Piriler "Hamileliği 3 gün önce öğrendim. Artık ne söyleyebilirim ki? Kaan, Hakan'ın doğum gününde de bir şey söylemedi..."

BABA OLACAĞINI SEÇKİN'E SÖYLEYEMEDİ

Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze, oğulları Hakan'ın yeni yaşını geçtiğimiz hafta birlikte kutlamıştı.

Seçkin Piriler'den sürpriz hamileliğe ilk yorum

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