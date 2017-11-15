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Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına göre yapılan araştırmada Atatürk ilke ve inkılaplarına kimin daha çok bağlı olduğu ortaya çıkarıldı.

15.11.2017 - 07:18
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Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

A Haber'de ekrana gelen Memleket Meselesi programında; 10 Kasım'dan itibaren başlayan Atatürkçülük tartışmaları masaya yatırıldı.

Programın canlı yayın konuklarından A&G Araştırma Başkanı Adil Gür, Atatürkçülükle ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

KİM DAHA ÇOK BAĞLI

Sonuçlara göre; 1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 41'i Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu söylüyor.

Bu rakam CHP'de yüzde 86,7'ye yükselirken, MHP'de yüzde 59,3, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de ise yüzde 30,3'te kaldı.

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük İZLE

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

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